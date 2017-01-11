Доступная омниканальность: может ли СМБ позволить себе полноценный контакт-центр?
Сегодня омниканальность не модный тренд, а требование времени для эффективной работы контакт-центров. Крупные компании обладают большими ресурсами и с легкостью могут позволить себе кастомизированные омниканальные решения самого высокого класса. До недавнего времени стоимость подобных решений была серьезной преградой для среднего и малого бизнеса (СМБ).
Современный потребитель — уверенный пользователь цифровых каналов, и бизнесу ничего не остается, как следовать за клиентами. Успешное взаимодействие с аудиторией сразу по всем направлениям невозможно без продуманной омниканальной стратегии и подходящих инструментов. Даже если у компании нет такой стратегии и платформы здесь и сейчас, к ней нужно стремиться, чтобы не отстать в конкурентной гонке и не потерять своих клиентов. Развитие технологий фактически диктует необходимость перестройки контакт-центров под омниканальную работу. По сути, речь идет не о выборе, а об удовлетворении насущных потребностей бизнеса.
Forrester Consulting, февраль 2016
Как правило, СМБ имели в своем распоряжении целый «зоопарк» разрозненных продуктов. Недостаток такого варианта — в отсутствии интеграции. Данные в отдельных системах фактически изолированы, поддержка затруднена. Настройка каждой системы требует немалых ресурсов, так что на выходе совокупная стоимость владения таким «зоопарком» оказывается далеко не маленькой, а общая эффективность работы заметно снижается из-за «раздробленности».
Genesys, признанный мировой лидер в разработке решений для контакт-центров (лидер магического квадранта Gartner на протяжении 8 лет), предлагает СМБ здоровую и эффективную альтернативу разрозненному набору инструментов для колл-центра — коробочное решение корпоративного уровня Genesys Business Edition Premise.
Источник: Genesys
Стоимость решения Genesys Business Edition Premise на порядок ниже, чем у традиционных корпоративных платформ такого же уровня. Оно доступно для СМБ и при этом обладает всеми необходимыми функциональными возможностями. Модули решения тесно интегрированы между собой, данные не изолируются и не теряются, а используются на все 100%.
Genesys Business Edition Premise устанавливается «из коробки» в буквальном смысле за один день. Настройка не займет много времени. Для удобства в коробочном решении предусмотрены готовые пресеты настроек, подходящие большинству средних и малых компаний. Решение интегрировано со многими популярными системами сторонних производителей.
Функциональность на уровне корпоративных решений — по доступной для СМБ цене
С помощью Genesys Business Edition Premise СМБ-компания сможет выстроить эффективные и выверенные маршруты клиентов, обеспечив высокий уровень покупательского опыта и непрерывное взаимодействие по всем каналам и во всех ключевых точках. Genesys Business Edition Premise предоставляет клиентам компании бесшовный покупательский опыт с помощью как механизмов самообслуживания, так и сотрудников контакт-центра. Решение включает в себя все необходимые модули, все инструменты, которые у СМБ обычно представлены набором отдельных систем от разных вендоров.
Решение включает в себя систему обработки входящих голосовых сообщений, рабочий стол и интерфейсы для операторов и супервайзеров, системы отчетности, инструменты администрирования и управления сервисами, преднастроенные элементы оборудования, готовые сценарии маршрутизации и отчетности, электронную почту и чаты, систему исходящего обзвона.
Опционально в коробочное решение можно включить десктопные SIP-терминалы, расширенную отчетность, IVR, запись звонков и систему управления качеством, систему управления персоналом, интеграцию со смежными системами и процессами (CRM, бэк-офис и пр.), систему обратного дозвона и модули для работы с мобильной аудиторией и соц. сетями.
Рабочее место оператора включает в себя инструменты для мультиканального взаимодействия, отслеживания контактов по всем каналам, поддержку исходящих контактов, систему статистики и выполнения KPI, библиотеку стандартных ответов, профайлы клиентов с историей контактов, систему чат-консультирования и окно-слот для интеграции CRM-системы.
Рабочий стол оператора Genesys Business Edition Premise
История взаимодействия с клиентом, доступная оператору
Показатели контакт-центра, доступные супервайзеру
Какие аппаратные мощности понадобятся небольшой компании для внедрения Genesys Business Edition Premise? Виртуальная машина, развернутая на доступной серверной системе – затраты гораздо меньше по сравнению с enterprise-решением.Эффективная работа с клиентской базой невозможна без развитой аналитики и отчетности. В коробочное решение включены подсистема анализа работы операторов (более десятка параметров: от рабочего процесса, продуктивности и аналитики для руководителя до KPI), подсистема отчетов (истории) о работе операторов, IVR и системы маршрутизации, подсистема аналитики по обработке входящих обращений (анализ трафика, скорости ответов, очередей ожидания и пр.).
Forrester Consulting, февраль 2016
Возможности, которые предоставляет Genesys Business Edition Premise, соответствуют уровню корпоративных платформ. Для тех, кто проводит замену решения от Avaya, Unify или Alcatel-Lucent, возможны скидки c общей экономией до 45%.
Возможности Genesys Business Edition Premise полностью покрывают все потребности СМБ в омниканальных инструментах. Функциональность решения позволят строить эффективные маршруты клиентов и предоставлять качественный омниканальный сервис на уровне корпоративных платформ при намного меньших вложениях. Совсем небольшие инвестиции в омниканальность помогут быстро выйти на новый уровень в работе с клиентами и обеспечат интенсивный рост бизнеса.
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Омниканальное решение Genesys Business Edition с экономией до 45%
Ввод омниканального контакт-центра в эксплуатацию всего за 45 дней с помощью Genesys Business Edition Premise
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Предложение действует до 31 января 2017 г.
- Только для новых заказчиков Genesys. Предложением могут воспользоваться заказчики, использующие следующие контакт-центры: Avaya, Alcatel Lucent, Cisco, Mitel или Unify.
- Предложение зависит от региона. Применяются ограничения по минимальному количеству рабочих мест операторов.
- Точные сроки развертывания системы зависят от требуемых параметров.
- Скидка на IP-телефоны Genesys действует только при первой покупке.
- Предложение действует только для заказчиков, заключивших договор в период с 1 января 2016 г. до 31 января 2017 г.